Сурков: Донбасс не заслуживает такого унижения - возвращения на Украину

Недавно уволенный помощник президента России Владислав Сурков дал интервью "Актуальным комментариям", в котором упомянул об Украине.

По его словам, "Украины нет, есть украинство". Он пояснил, что имеет в виду.

"То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение", - сказал Сурков.

Он подчеркнул, что на Украине нет нации, но он, "как ни странно, укрооптимист".

"Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", - считает он.

Он напомнил, что отношения с этими землями, даже когда они были в составе России, всегда были непростыми. А их нахождение в составе единой страны было делом хлопотным, в том числе из-за предательства.

"Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - полагает Сурков.

Он признал, что в свое время сам выбрал украинское направление своей работы, так как "почуял - будет большое дело... настоящая борьба с Западом, серьезная, с жертвами и санкциями", ведь "Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим, да и мы за ценой не постоим".

На вопрос, что для него значит Донбасс, он ответил, что это "люди прежде всего".

"Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать", - сказал Сурков.

По его мнению, это настоящие воины, которые взялись за тяжелую работу и справились.

"Там весь народ-герой", - добавил он.

На вопрос, вернется ли Донбасс в состав Украины, Сурков ответил:

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести".

Также он упомянул, что его отставка была добровольной, так как "контекст изменился", и еще в 2013 году он понял, что ему "нет места в системе".