"Все решит комиссия": председатель ЗакСО высказалась о возможном лишении Коробейникова мандата

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина прокомментировала ситуацию с возможным лишением мандата депутата Алексея Коробейникова.

Напомним, на прошлой неделе в нескольких уральских СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что парламентарий якобы несколько лет сдавал коммерческую недвижимость в Екатеринбурге, но в своих декларациях этого не указывал. Утверждалось, что об этом стало известно прокуратуре, которая внесла в ЗакСО представление об устранении нарушений.

"Депутат занимает должность на профессиональной основе, и по желанию или по предложению коллег-депутатов. Коробейников занимает еще одну должность на непрофессиональной основе, то есть не получает зарплаты. Представление прокуратуры по не предоставлению некоторых сведений рассмотрит комиссия, и она примет решение", - заявила Людмила Бабушкина во время сегодняшнего заседания заксобрания.

Сам Алексей Коробейников, напомним, в разговоре с Накануне.RU все опроверг. По его словам, весь свой доход он указывал в декларациях.