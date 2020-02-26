Стала известна предварительная дата оглашения приговора в отношении экс-замгубернатора Зауралья

В Курганском городском суде назвали предварительную дату оглашения приговора в отношении бывшего заместителя губернатора Курганской области по ЖКХ Романа Ванюкова.

Заседание назначено на 17 апреля.

Напомним, за совершение всех преступлений, которые вменяют Ванюкову, экс-чиновник может отправиться в тюрьму на 22,5 года со штрафом в 70-кратном размере полученных взяток. Дело Ванюкова передано в суд, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, Ванюков в период 2018 года давал указание подчиненным в первоочередном порядке производить выплаты по исполненным контрактам тем хозяйствующим субъектам, которые передали ему взятки. Всего таким способом бывший заместитель губернатора якобы намеревался получить свыше 27 млн руб., при этом почти 5,5 млн руб. на момент задержания были ему уже переданы.