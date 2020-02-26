На федеральной дороге в Зауралье водитель "Газели" слетел с трассы и разбился насмерть

На федеральной трассе "Иртыш" в Курганской области водитель "Газели" не справился с управлением и слетел в кювет.

Авария произошла вечером 25 февраля в Мишкинском районе на 176 км автодороги, рассказали Накануне.RU в ГИБДД региона.

Водитель 1965 года рождения ехал со стороны Кургана в сторону Челябинска. От полученных травм он скончался до приезда бригады медиков.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины, по которым автомобиль слетел с трассы.