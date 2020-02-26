Сурков предрек обнуление президентских сроков Путина

Если в результате изменения Конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика потребует, чтобы отсчет президентских сроков был начат заново, заявил бывший помощник главы государства Владислав Сурков.

Интервью Суркова директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову опубликовано изданием "Актуальные комментарии".

По словам экс-помощника президента, с новыми полномочиями "это будет уже как бы другой институт президентства, на него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства".

"Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты", - сказал Сурков. Он подчеркнул, что это его частное мнение, но основанное "на опыте законотворчества".

Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале сообщил, что в рабочей группе якобы обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас назвал это ложью.

Принятие поправок к Конституции России не приведет к обнулению президентских сроков,заявлял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. "Никакого обнуления не происходит. Соответственно, если человек уже пробыл [на посту президента] два раза, он уже не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты", - сказал глава комитета.

Владимир Путин заявлял, что поправки в Конституцию предложены не для того, чтобы продлить его полномочия.