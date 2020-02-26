07 Сентября 2020
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Общество
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Чите из-за болезни защитника подсудимого отложены прения и приговор по делу о дедовщине, где потерпевшим проходит Шамсутдинов

В Чите перенесены прения сторон по делу о дедовщине, потерпевшим по которому проходит призванный из Тюменской области срочник Рамиль Шамсутдинов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Процесс по делу Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над Шамсутдиновым и другими солдатами, сегодня не состоялся из-за болезни адвоката подсудимого. Полтора часа полёта до Москвы и семь – до Читы проделаны напрасно. Защитник Мухатова сообщил о болезни буквально перед процессом", - написал в своём Instagram адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября 2019 г. во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. По делу, где тюменский срочник – потерпевший, проходит Руслан Мухатов. Он, по информации адвокатов Шамсутдинова, признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела. Защита Шамсутдинова была против особого порядка рассмотрения, так как он не предполагает исследование судом доказательств и допроса свидетелей. Ранее Мухатов заявил, что "пострадавший сам попросил ударить его".

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В Чите из-за болезни защитника подсудимого отложены прения и приговор по делу о дедовщине, где потерпевшим проходит Шамсутдинов

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Теги: Рамиль Шамсутдинов, Руслан Нагиев, суд, дедовщина, потерпевший



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