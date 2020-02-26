В Зауралье в ближайшие дни ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололед на дорогах

В Курганской области в ближайшие дни ожидается сильный ветер, мокрый снег, перепады температур с "плюса" на "минус", а также гололед на дорогах.

Мокрый снег будет переходить в дождь, а порывы ветра - достигать 17 метров в секунду.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона, в такую погоду водителям нужно соблюдать все меры безопасности на дороге, не "лихачить", выдерживать безопасную дистанцию.

"Порывы ветра могут также спровоцировать потерю контроля над управлением автомобилем. В этой связи следует снижать скорость при движении на открытых участках местности, быть осторожными при встречном разъезде с большегрузными транспортными средствами", - отметили в полиции.