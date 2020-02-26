Lamoda не подтверждает информацию об утечке персональных данных клиентов

Онлайн-маркетплейс одежды и аксессуаров Lamoda не подтвердил информацию о том, что что данные более 1 миллиона клиентов оказались в свободном доступе.

Ранее издание Readovka сообщило, что скачать архив с электронной почтой, номерами телефонов и адресами клиентов магазина бесплатно может любой желающий.

В пресс-службе Lamoda заявили РИА Новости, что размещенный в публичном доступе файл не является базой персональных данных клиентов, а издание не обращалось в Lamoda за комментариями по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что персональные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка продают в интернете. За информацию об одном клиенте просят 35 руб. Доступны полное ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений.