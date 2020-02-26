Жители просят создать рабочую группу для решения проблем челябинского поселка "Западный"

Жители челябинского поселка "Западный" просят создать рабочую группу для выработки решения по устранению инфраструктурах проблем в территории, где нет больниц, освещения, не хватает школ и детских садов.

Развитие поселка началось 10 лет назад, когда федеральный "Фонд содействия развития жилищного строительства" выделил участок под комплексную застройку обществу "Стройград+". Застройщик обещал все прелести загородной комфортной жизни. Так, начали застраиваться микрорайоны "Залесье", "Просторы", Женева".

Затем по заказу администрации Сосновского района появился новый генплан, согласно которому площадь поселка на 2011 год составляет – 1225,4 га, отсутствуют учреждения образования, здравоохранения, объекты физкультуры и спорта, досуга, внешкольного допобразования, коммунального обслуживания, отсутствуют пожарная часть и объекты охраны правопорядка. Однако в генплане было предусмотрено развитие предприятий пищевой индустрии в поселке, масштабное жилищное строительство, строительство аквапарка, трех ФОКов, развитие объектов коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса, строительство 11 школ, 31 детсада, двух стационаров с поликлиникой, медцентра и т.д.

В 2013 году застройщик решает уплотнить поселок и построить вместо 13 нежилых строений и 35 трехэтажек - 28 нежилых строений и 52 дома, часть из которых четырехэтажные. Фонд РЖС согласия на изменение планировки территории не давал. Несмотря на протесты жителей, проект начали реализовывать. Через год начинается срыв сроков сдачи домов в микрорайоне, а в 2015 году застройщик уходит в банкротство.

В результате большая часть домов в поселке либо не построена, либо брошена на разных стадиях строительства, нет необходимой для жизни инфраструктуры – больниц, магазинов, освещения.

"Из микрорайона, рассчитанного на более чем 50 домов, построено 8. Из них 4 дома – "нижние Просторы" и 4 дома – "верхние". Эти участки соединяет дорога, ведущая к детскому саду. Дорога не освещается, не чистится. Недалеко от нее обитает стая бродячих собак. Ходить очень страшно", - рассказала житель микрорайона "Просторы" Алёна Силаева.

Жителям приходится за свой счет организовывать детскую игровую зону, сажать деревья и обрабатывать территорию от клещей.

Жительнице "Залесье" удалось через суд добиться организации кабинета общей практики в микрорайоне "Белый хутор". Хотя по решению суда должна была появиться поликлиника. "Скорую помощь" жителям приходится ждать из Долгодеревенского.

Жители обращались к губернатору, но пока не получили ответ. Писали президенту РФ, но все обращения спускаются в администрацию района. Та, в свою очередь, указывает на неисполнение обязательств со стороны застройщика. Застройщик – банкрот.

Сейчас земля и обязательства по микрорайонам переданы новому застройщику – обществу "ЭкоСити", но неизвестно, будет ли новая компания решать проблемы жителей.

В настоящий момент застраивается следующий микрорайон "Вишневая горка".

В министерстве образования Челябинской области сообщили, что Сосновскому муниципальному району распределена субсидия на строительство школы. Ввод в эксплуатацию – август 2022 года. Также запланированы средства на строительство детсадов, в том числе в поселке "Западный". В случае предоставления районной администрацией соответствующей заявки, субсидия на строительство детсадов будет направлена в установленном порядке. Однако районные власти не спешат обращаться за субсидированием под детские сады. На обращения они отвечают, что в поселке работает три садика и для устройства ребенка родителям нужно лишь обратиться в соответствующее учреждение.

Эксперты считают, что поселок "Западный" нужно включать в Челябинск как часть города. Только статус города позволит оперативно разрешить существующие проблемы.

Напомним, в июле 2019 года на встрече с жителями Сосновского района губернатору Алексею Текслеру предложили рассмотреть вопрос о передаче поселка Западный Челябинску. В 2014 году поселковые депутаты уже принимали такое решение, но город не принял. Текслер тогда попросил время для изучения ситуации. "На первый взгляд, я большой целесообразности в этом не вижу, но эту историю надо безусловно изучить", - отметил он.