07 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

Порыв на газопроводе в Прикамье не повлиял на доставку голубого топлива потребителям

Авария на газопроводе не повлияла на снабжение потребителей голубым топливом, сообщили Накануне.RU в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Чайковский".
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В 20.46 25 февраля в Горнозаводском районе края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург — Западная граница СССР" (Прогресс) произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставлялся потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме.

Ранее в краевом управлении МЧС Накануне.RU сообщили, что порыв произошел на 1451-м км газопровода. Потребителей отключать от газа не стали. Населению ничего не угрожало.

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Порыв на газопроводе в Прикамье не повлиял на доставку голубого топлива потребителям

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Теги: газопровод, Ямбург - Западная граница СССР, авария



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Ранее 26.02.2020 00:02 Мск В Пермском крае произошел порыв магистрального газопровода

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