Порыв на газопроводе в Прикамье не повлиял на доставку голубого топлива потребителям

Авария на газопроводе не повлияла на снабжение потребителей голубым топливом, сообщили Накануне.RU в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Чайковский".

В 20.46 25 февраля в Горнозаводском районе края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург — Западная граница СССР" (Прогресс) произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставлялся потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме.

Ранее в краевом управлении МЧС Накануне.RU сообщили, что порыв произошел на 1451-м км газопровода. Потребителей отключать от газа не стали. Населению ничего не угрожало.