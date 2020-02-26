В Екатеринбурге нашлась школьница, пропавшая после ссоры с родителями. У полиции есть вопросы к ее матери

В Екатеринбурге найдена пропавшая школьница.

Напомним, разыскивалась 16-летняя Анастасия Г. Сообщалось, что девушка пропала 24 февраля после ссоры с родителями - якобы те забрали у нее телефон, что и стало причиной конфликта.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, вечером 25 февраля девушка самостоятельно вернулась к бабушке. По данным ведомства, во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было.

Полицейские провели с Анастасией профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций. А ее мать привлекли к административной ответственности за несвоевременное обращение в органы внутренних дел с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери.