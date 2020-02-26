Рабочие ЗиДа разочарованы, что Шойгу не посетил их предприятие

Министр обороны Сергей Шойгу во время своего визита в Пермь не посетил одно из самых проблемных предприятий региона - ФГУП "Машиностроительный завод имени Дзержинского" (ЗиД), передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о том, что федеральный чиновник побывает на заводе, звучала в местных СМИ и Telegram-каналах. В официальном релизе Минобороны РФ было сказано, что министр "в ходе рабочей поездки проверит выполнение гособоронзаказа пермскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса". Отметим, что ЗиД недавно получил ГОЗ, однако на прошлой неделе стало известно, что завод может не уложиться в сроки, отведенные на выполнение гособоронзаказа.

Однако в официальных релизах сведений о поездке Шойгу на завод нет. В пресс-службе краевого правительства также сообщили, что сведений об этом не имеют. Не смогли в пресс-службе уточнить также и то - обсуждал ли министр ситуацию, которая сложилась на предприятии, с кем-либо из руководства региона.

Между тем, рабочие ЗиД визита Шойгу ждали с нетерпением. Как сообщил Накануне.RU бывший рабочий предприятия Виктор Силин, возможно, министру доложили о том, как обстоят дела на предприятии.

"Мы ожидали, что он приедет. И по слухам было, что он приедет на ЗиД, а также посетит Мотовилихинские заводы и другие оборонные предприятия по выполнению ГОЗ. Моя версия такая, что врио губернатора сказал, что был на заводе и взял ситуацию под личный контроль. Поэтому он туда и не поехал. Но, повторюсь, это только моя версия. Конечно, нужно было приехать и разобраться", - высказался Виктор Силин.

Напомним, в рамках визита Шойгу побывал в АО "Уральский НИИ композиционных материалов" и на заводе "Машиностроитель", где осмотрел цеха по изготовлению ракетных двигателей.