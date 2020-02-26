Россиянам рекомендовали не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса в этих странах.

Как говорится на сайте ведомства, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о риске инфицирования при посещении данных стран.

По последним данным, в Республике Корея зарегистрировано 1146 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло.

В Италии число инфицированных превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев.

Напомним, резкий рост случаев заражения коронавирусом произошел сразу в нескольких регионах на севере Италии. На данный момент вспышка коронавируса в этой стране – самая масштабная за пределами Азии. Власти уже отменили несколько массовых мероприятий, в том числе традиционный карнавал в Венеции.

В ряде населенных пунктов людям предписано не выходить из домов, занятия в школах отменены, как и все спортивные и многие публичные мероприятия. Въезд-выезд тоже существенно ограничен.

25 февраля первые случаи заражения вирусом были зафиксированы в испанском автономном сообществе Каталония, на Канарских островах, в Румынии, в Швейцарии, передает Regnum.