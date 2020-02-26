07 Сентября 2020
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Общество Пермский край
река лед ямал ледостав (2012) | Фото: правительство.янао.рф

В Перми сотрудник Росгвардии спас двоих детей, провалившихся под лёд на Каме

В Перми двое детей, гулявших по Каме, провалились под лёд. Спас их из холодной воды сотрудник Росгвардии, сообщили Накануне.RU в её краевом управлении.

Прапорщик Роман Шпулинг заехал к роднику на набережной Камы за ключевой водой и увидел, что в 30 м от берега дети провалились в реку. Пробежав по льду 15 м, росгвардеец сам стал проваливаться. Добравшись до пострадавших ползком, Шпулинг вытащил их на лёд.

Сотрудник вневедомственной охраны обогрел детей в автомобиле и привёз в близлежащий отдел полиции. Вскоре их забрали родители.

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В Перми сотрудник Росгвардии спас двоих детей, провалившихся под лёд на Каме

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Теги: Роман Шпулинг, Росгвардия, дети, лёд, спасение



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