07 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Операторам аэропортов могут разрешить самостоятельно решать, сколько денег потратить на ремонт и обслуживание федеральных аэродромов

Минтранс предложил разрешить операторам аэропорта самостоятельно решать, сколько и на что направить денег при содержании и текущем ремонте аэродромов. Речь идет об аэродромах, находящихся в федеральной собственности.

В Госдуму правительством России внесен законопроект, вносящий поправку в ФЗ "О государственном регулировании развития авиации".

Сейчас операторы аэропортов несут расходы на содержание и текущий ремонт аэродромов, государство платит только за капитальный ремонт. При этом расчет средств, необходимых на содержание и текущий ремонт, остается за государством. Минтранс предлагает отдать составление смет на содержание и текущий ремонт на откуп операторам-арендаторам.

"Предлагается уточнить, что правительство России утверждает нормативы финансовых затрат и правила расчета размера бюджетных ассигнований только на капитальный ремонт аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также Минтранс предлагает наделить правительство правом утверждать минимальные и максимальные промежутки времени между капитальными ремонтами.

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Операторам аэропортов могут разрешить самостоятельно решать, сколько денег потратить на ремонт и обслуживание федеральных аэродромов

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Теги: аэродром, арендатор, федеральная собственность, содержание, смета. расходы, капитальный ремонт, текущий ремонт



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