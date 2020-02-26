07 Сентября 2020
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милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

Массовое "минирование" школ продолжается: в Хабаровске "террористы" требуют денег

В Хабаровске занятия во всех школах сорваны из-за ложных сообщениях о заложенных взрывных устройствах. При этом "террористы" требуют денег, передает Regnum.

Как сообщили в управлении образования города, письма поступили на электронные адреса школ.

Массовое "минирование" школ также произошло в среду в Новосибирске, Красноярске, Чите, Владивостоке и Улан-Удэ.

В Новосибирске авторы писем требовали, чтобы некая компания Samberi выплатила им 10 миллионов рублей. Авторы обещали взорвать гимназии, если требования не выполнят, сообщают местные СМИ.

В декабре школы и вузы на Дальнем Востоке массово эвакуировали из-за угрозы взрыва. С утра 9 декабря в учебные заведения начали поступать сообщения о якобы заложенных бомбах. Сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

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Массовое "минирование" школ продолжается: в Хабаровске "террористы" требуют денег

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Теги: школы, минирование, дальний восток, сибирь



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