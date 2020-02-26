В Югре сотням сотрудников "Юганскнефтегазгеофизики" вернули долг по зарплате в 20 миллионов

Сотрудникам "Юганскнефтегазгеофизики" возвращён многомиллионный долг по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

375 работникам начальство задолжало 20 млн руб. Долг погашен только после вмешательства прокуратуры – глава компании получил представление и административное дело.

Напомним, ранее сотням работников "IDS-Group" вернули долг по зарплате в 74 млн руб., до этого 422 работника "СвязьСтройМонтажа" получили причитающиеся им 20 млн руб.