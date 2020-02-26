"Автомобилист" узнал соперника по первому раунду Кубка Гагарина и начнет серию в Екатеринбурге

В КХЛ после домашнего поражения омского "Авангарда" от екатеринбургского "Автомобилиста" стали известны все пары в первом раунде Кубка Гагарина в Восточной конференции.

Как передает корреспондент Накануне.RU, уральскому клубу предстоит встретиться с новосибирской "Сибирью". Серию "Автомобилист" начнет на домашнем льду. Остальные пары Востока выглядят так: "Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Барыс" (Казахстан) - "Металлург" (Магнитогорск) и "Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа).

В Западной конференции пары первого раунда Кубка Гагарина станут известны позже. Плей-офф стартует 1 марта.

Напомним, недавно в Континентальной хоккейной лиге был избран новый президент. Им стал экс-капитан сборной России Алексей Морозов.