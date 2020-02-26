07 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Антон Удальев, и.о. руководителя Пермского УФАС России (2017) | Фото: perm.fas.gov.ru

В Прикамье неизвестные вымогали деньги у бизнесменов от имени зампреда краевого правительства

Предприниматели Пермского края получили фальшивые письма, написанные якобы от лица заместителя председателя краевого правительства. Об этом сам политик сообщил в своем Instagram и призвал бизнесменов не попадаться на уловку мошенников, передает корреспондент Накануне.RU.

В письме неизвестные злоумышленники просят предпринимателей перечислить им деньги якобы на реализацию "важных социальных программ".

Так, председателю СПК "Колхоз им. Чапаева" Ольге Поповой было отправлено письмо с просьбой перевести 120 тыс. руб.

"В условиях острого дефицита регионального и муниципальных бюджетов реализовать ряд важных социальных программ без внебюджетной финансовой поддержке будет крайне затруднительно", - говорится в обращении.

Антон Удальев, письмо, мошенники, вымогательство(2020)|Фото: instagram.com/anton_udalev

"Особо одаренные жулики (чтобы помягче выразиться) сегодня рассылали по предприятиям вот такие замечательные письма якобы за моей подписью. Просят перевести денег на реализацию социально-значимых проектов в регионе. Не текст, а песня. Надеюсь, на уловку мошенников никто не попался. Заявление в правоохранительные органы уже написал. Будьте бдительны и берегите себя", - прокомментировал Антон Удальев.

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В Прикамье неизвестные вымогали деньги у бизнесменов от имени зампреда краевого правительства

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Теги: Антон Удальев, письмо, мошенники, вымогательство



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