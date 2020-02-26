07 Сентября 2020
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С колониальных времён в Гонконге сохранилось левостороннее движение и двухэтажные автобусы (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Гонконга раздадут всем взрослым жителям города по $1300 наличными

Власти Гонконга решили выдать наличными по $1283 (или 10 тыс. гонконгских долларов) всем постоянным жителям города старше 18 лет. Это эксперимент по стимулированию местного потребления и облегчения экономических проблем в связи с дефицитом бюджета, сообщает Hong Kong Free Press.

Предполагается, что бюджету города такая "благотворительность" обойдется примерно в $9,1 млрд. Эта мера вводится на фоне экономического спада, наблюдающегося со второй половины прошлого года и первого дефицита бюджета за последние 15 лет. Экономика Гонконга подавлена торговой войной США и Китая, широкомасштабными протестами и вспышкой коронавируса.

Власти считают, что резервный фонд, в котором сейчас находится до 1,1 трлн гонконгских долларов, готов к таким расходам.

Кроме того, экономику будут стимулировать и снижением налогового бремени, ростом социальных выплат и пособий, будет отменена плата на часть государственных услуг.

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Власти Гонконга раздадут всем взрослым жителям города по $1300 наличными

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Теги: гонконг, экономика, спад, раздача денег, стимулирование экономики



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