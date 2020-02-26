07 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Медведев, &quot;Единая Россия&quot; (2019) | Фото: kremlin.ru

СМИ: "Единая Россия" объединится с ОНФ и сменит лидера

"Единая Россия" намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), сменить название и лидера, сообщает "Медуза".

Идея обновления партии власти исходит из администрации президента, говорят источники издания, близкие к АП, руководству "ЕР" и правительству.

В ближайшие время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией. Цель перемен - избавиться от негатива, связанного с "Единой Россией".

У обновленной политической силы будет три сопредседателя, как сейчас в ОНФ, при этом в их число якобы не войдет действующий глава "Единой России" Дмитрий Медведев. Одним из руководителей якобы станет вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Напомним, данные опросов фиксируют устойчивое падение рейтинга "Единой России" – в 2015 году средний показатель составлял 55%, падение началось летом 2018 года – во время принятия пенсионной "реформы". Тогда уровень поддержки "партии власти" опустился до 41% и продолжает падение.

Как сообщалось, XIX съезд "Единой России", в котором принимал участие президент Владимир Путин, не смог поднять ее рейтинг. Результаты опроса, проведенного ФОМ, показали новый антиректорд поддержки "ЕР". Почти половина опрошенных (46%) оценивают деятельность "партии власти" отрицательно, а 48% не доверяют ей.

Ранее в сети обсуждалось будущее "Единой России", а именно – якобы некий слив, по которому в Администрацию президента передали документы от значимых политтехнологов с предложениями по упразднению "Единой России".

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СМИ: "Единая Россия" объединится с ОНФ и сменит лидера

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Теги: единая россия, онф, дмитрий медведев



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