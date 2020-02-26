В Сатке водитель "скорой", уволенный после протестов медиков, восстановлен на работе

Водитель станции "скорой помощи" в Сатке, лидер местной ячейки профсоюза "Действие" Дмитрий Бурдин восстановлен на работе.

"Суд отменил все выговоры, лёгшие в основу незаконного увольнения Дмитрия, а приказ об его увольнении главврач Лаптев был вынужден отменить сам", - рассказал сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновалов.

Теперь профсоюз намерен привлечь к административной ответственности главврача ГБУЗ ССМП города Сатка Константина Лаптева.

Напомним, в декабре работники "скорой помощи" в Сатке записали видеообращение, в котором пожаловались на низкую заработную плату. По словам медиков, при переходе на новую оплату труда они стали получать меньше. Через месяц главврач уволил двух водителей "скорой", в том числе и Дмитрия Бурдина. Увольнение сотрудников он объяснил неоднократными нарушениями трудовой дисциплины. Водители оспорили это решение через суд и потребовали восстановить их на работе.

Добавим, что 5 февраля медработники вышли на пикет, чтобы добиться возвращения выплат за стаж, вредность и ночные смены.