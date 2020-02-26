Премьер Мишустин в Кургане заявил, что у него много вопросов к 44-ому Федеральному закону

Курганский бизнесмен Владлен Воробейчик обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой корректировки Федерального закона №44, передает корреспондент Накануне.RU.

Воробейчик отметил, что по этому закону на конкурс по выбору подрядчика-строителя для какого-нибудь государственного объекта не всегда выбирают фирму, которая в состоянии выполнить качественно и в срок такой контракт. Предприниматель отметил, что нужно вносить изменения в закон в части требований к фирмам-исполнителям госконтрактов на строительство.

Мишустин попросил Воробейчика передать все предложения по корректировке ФЗ министру экономического развития РФ Максиму Решетникову и добавил, что у него тоже очень много вопросов к этому закону.

"Сейчас получается, что форма торгов оказывается важнее содержания. Мы уже обсуждали этот вопрос в минувший четверг, есть много идей, как решить эту проблему. И я уверен - вопрос будет решен", - отметил Мишустин.