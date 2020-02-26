07 Сентября 2020
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Общество В России
тормоза, педаль (2017) | Фото:avtoexperts.ru

Дорожники и ГИБДД будут отслеживать резкие торможения на российских дорогах

ГИБДД с 2022 года сможет получать данные о резко тормозящих автомобилях на российских дорогах. Такая информация с существующих транспортных платформа автопроизводителей будет поступать в систему "Автодата". Об этом со ссылкой на пресс-секретаря НП ГЛОНАСС Ярослава Федосеева сообщает РИА Новости. Данные будут обезличенными, задача проекта – выявить потенциально опасные участки дорог. Федосеев сообщил, что ряд российских производителей уже подтвердил готовность участия в проекте.

Дорожные службы и госавтоинспекция надеются с помощью поступающих данных принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах: где-то будет ограничена скорость, установлены дополнительные знаки, заменено асфальтовое покрытие и т.д. Авторы проекта надеются, что нововведение позволит снизить количество ДТП на 20-30% за год.

Стоит отметить, что резкое торможение может быть и признаком агрессивного стиля вождения. Его в ближайшее время тоже планируется взять под контроль. Так, в проекте нового КоАП уже предусмотрен штраф за опасное вождение (5 тыс. руб.), но пока не дается четких формулировок собственно понятию.

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Дорожники и ГИБДД будут отслеживать резкие торможения на российских дорогах

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Теги: гибдд, глонасс, резкое торможение, качество дорог



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