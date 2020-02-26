СМИ: Персоналу столичных ресторанов предписано надеть маски из-за коронавируса

В Москве Роспотребнадзор усиливает меры по профилактике коронавируса COVID-19. Для этого персоналу ресторанов и других точек общественного питания предписано носить маски, дезинфицировать посуду, а в залах нужно установить бактерицидные лампы, пишут "Ведомости".

Издание ссылается на предписание, подписанное главным санитарным врачом Москвы Еленой Андреевой. Накануне документ был распространен среди рестораторов.

На данный момент в России нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Двое граждан КНР, заразившиеся COVID-19, полностью выздоровели и были выписаны. Россияне, заразившиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, проходят лечение в Японии. Всего в мире уже насчитывается более 80 тыс. заболевших, умерло почти 3 тыс. человек. Крупнейший очаг заболевания – Китай, также крупные вспышки есть на территории Японии, Южной Кореи, Ирана, Италии.