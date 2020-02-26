Личности 13 проходящих по делу MH17 свидетелей останутся в тайне

Личность 13 свидетелей по делу о крушении самолета Boeing в Донбассе будет засекречена, сообщает центральный телеканал Нидерландов NOS. Они выступят анонимно.

По мнению прокуратуры, заявления свидетелей могут вызвать угрозы в их адрес.

Анонимные свидетели будут обозначатся кодом Х и серией чисел, которой предшествует буква V. Уточняется, что девять свидетелей были допрошены в 2019 г., трое в 2018 г. и один в 2016 г., пишет Regnum.

По данным Nieuwsuur, один из свидетелей получил отказ в сохранении личности в тайне. Как считают следователи, гарантировать его анонимность практически невозможно.

Суд по делу MH17 должен начаться 9 марта. Ранее Амстердам сообщил, что Россия просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию, но получила отказ.

Напомним, нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы по крушению малайзийского Boeing в Донбассе есть свидетель, который видел запуск ракеты "Бук" по самолету.

При этом ранее ресурс для независимых журналистов Bonanza Media опубликовал отчет военной разведки Нидерландов для национальной прокуратуры. В нем анализируются данные о положении ЗРК "Бук" в момент катастрофы. Судя по докладу, в зоне, откуда мог быть сбит Boeing-777, не было ни российских, ни украинских установок данного типа.