На Среднем Урале из горевшей школы-интерната эвакуировали более 30 человек

В селе Бутка на Среднем Урале минувшей ночью горела школа-интернат.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре в здании Буткинской школы-интерната на улице Михаила Казина поступил около 3 часов ночи. В срочном порядке была организована эвакуация детей из здания.

Огнем была повреждена кровля и чердачное перекрытие, площадь пожара составила 30 кв.м. Спустя 30 минут пожарные справились с огнем.

Как уточнили в МЧС, всего был эвакуирован 31 человек, из них 29 детей, пострадавших нет. Дети были временно размещены в здании местного культурно-досугового центра, работа школы-интерната приостановлена.

Точная причина пожара сейчас устанавливается.