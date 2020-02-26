На Среднем Урале из горевшей школы-интерната эвакуировали более 30 человек
В селе Бутка на Среднем Урале минувшей ночью горела школа-интернат.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре в здании Буткинской школы-интерната на улице Михаила Казина поступил около 3 часов ночи. В срочном порядке была организована эвакуация детей из здания.
Огнем была повреждена кровля и чердачное перекрытие, площадь пожара составила 30 кв.м. Спустя 30 минут пожарные справились с огнем.
Как уточнили в МЧС, всего был эвакуирован 31 человек, из них 29 детей, пострадавших нет. Дети были временно размещены в здании местного культурно-досугового центра, работа школы-интерната приостановлена.
Точная причина пожара сейчас устанавливается.