На Южном Урале пройдут тактические учения "Набат-2020"

В Челябинской области силовики готовятся к проведению тактико-специальных учений.

Они будут называться "Набат-2020" и пройдут 26 и 27 февраля, сообщили Накануне.RU в Оперативном штабе региона.

Цель учений - совершенствование порядка организации взаимодействия между территориальными подразделениями федеральных органов государственной власти и органов исполнительной власти при проведении совместных мероприятий по противодействию терроризму, в том числе контртеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах воздушного транспорта.

В учениях примут участие МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте.