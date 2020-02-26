07 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Учения в Нефтеюганске (2015) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале пройдут тактические учения "Набат-2020"

В Челябинской области силовики готовятся к проведению тактико-специальных учений.

Они будут называться "Набат-2020" и пройдут 26 и 27 февраля, сообщили Накануне.RU в Оперативном штабе региона.

Цель учений - совершенствование порядка организации взаимодействия между территориальными подразделениями федеральных органов государственной власти и органов исполнительной власти при проведении совместных мероприятий по противодействию терроризму, в том числе контртеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах воздушного транспорта.

В учениях примут участие МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте.

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На Южном Урале пройдут тактические учения "Набат-2020"

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Теги: Набат-2020, учения, Челябинск, ФСБ, Оперативный штаб



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