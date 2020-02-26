На Ямале задержан ещё один фигурант "дела Росреестра"

Следователи нашли ещё одного участника дела, по которому проходят бывший и.о. главы департамента имущественных отношений Ямала и глава окружной Кадастровой палаты, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР. Предположительно, речь идет о главе окружного Госстройнадзора.

Напомним, ранее свой пост потерял и.о. главы департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Кудрявцев. Это случилось после того, как его обвинили во взяточничестве. Интерес правоохранителей он привлёк еще во время работы в Росреестре. Вместе с Кудрявцевым под подозрение в коррупции попали руководитель Кадастровой палаты, и.о. главы ямальского управления Росреестра и еще семь человек. Двое из них, главы компаний, подозреваются в том, что дали крупную взятку, другие пятеро – в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, действовавшая на территории Курганской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ямала ОПГ через посредников получала взятки от руководителей коммерческих организаций за "решение вопросов" по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, снижении кадастровой стоимости. Из десяти фигурантов четверо задержаны. 6 февраля арестован и.о. главы департамента имущественных отношений.

Теперь найден новый соучастник громкого преступления. Против него возбуждено дело о посредничестве в даче взятки. По данным следствия, в мае 2018 г. подозреваемый в Новом Уренгое через посредников передал взятку руководителям окружного управления Росреестра и Кадастровой палаты. 5 млн руб. были платой за перевод категории здания из жилого многоквартирного дома в нежилое. Подозреваемый задержан. Расследование уголовных дел продолжается. По некоторым данным, речь в данном случае идёт о главе окружного Госстройнадзора.