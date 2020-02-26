07 Сентября 2020
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логотип Олимпиады и Паралимпиады в Токио 2020 (2016) | Фото:The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

Решение о проведении или отмене Олимпийских игр в Токио будет принято до конца мая – МОК

Олимпийские игры 2020 могут быть отменены, если ситуация с коронавирусом не начнет улучшаться в ближайшие месяцы. Такую позицию высказал Дик Паунд, член Международного олимпийского комитета (МОК).

Открытие Олимпиады в Токио должно состояться 24 июля 2020 года. По словам Паунда, есть два – три месяца, чтобы решить судьбу Токийских Игр. Другими словами, окончательное решение МОК примет до конца мая.

"В этот момент [до конца мая] мы должны будем решить: "Под контролем ли ситуация? Уверены ли мы, что стоит ехать в Токио?" – заявил Паунд Associated Press.

Тем временем в Японии отменяются массовые спортивные мероприятия, например, футбольный чемпионат. Накануне были зафиксированы три случая заболевания коронавирусом COVID-19 среди посетителей спортивного зала в городе Тибе (недалеко от Токио). Здесь в рамках Олимпиады запланировано проведение соревнований по тхэквондо, фехтованию, борьбе и серфингу, а также часть паралимпийских соревнований.

Отложено начало подготовки 80 тыс. олимпийских волонтеров. Они должны были начать работу 22 февраля, но подготовка откладывается минимум на два месяца.

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Решение о проведении или отмене Олимпийских игр в Токио будет принято до конца мая – МОК

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Теги: мок, олимпиада в токио, олимпийские игры, отмена, эпидемия, коронавирус, covid-19



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