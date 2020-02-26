Депутаты хотят регулировать цены в аптеках

Депутаты "Единой России" намерены ужесточить регулирование работы российских аптек.

Народные избранники предлагают фиксировать цены на определенные лекарства и медицинские изделия, такие как марлевые повязки, шприцы и другие, в случае внезапного повышения цен на них во время эпидемий, угрожающих стране.

Поправки в закон об основах охраны здоровья россиян уже разработаны и 28 февраля будут внесены в кабмин.

Ограничение цен будет вводиться постановлением российского правительства и регулироваться Федеральной антимонопольной службой.

При этом во время сезонных эпидемий гриппа такие меры применяться не будут, пишут "Ведомости".

Напомним, что ранее депутат Госдумы от "Единой России" Анна Кувычко подтвердила данные Роспотребнадзора и ФАС об увеличении стоимости медицинских масок на 200-400% минимум в 45 регионах страны. Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева назвала нападки на аптеки со стороны недовольных покупателей необоснованными, так как с резким ажиотажем вокруг коронавируса и, соответственно, увеличением спроса на медицинские изделия, поставщики стали "заламывать" стоимость необходимой продукции.