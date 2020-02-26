07 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) |

Чеснок в России подорожал из-за коронавируса

В России в январе чеснок стал дороже на 37% по сравнению с январем прошлого года.

Как говорят аналитики, это связано с распространением коронавируса. В текущем году в среднем стоимость чеснока составляет 212 рублей за килограмм, в прошлом году он стоил 155 рублей.

В феврале чеснок подорожал еще 5,5% - в среднем до 246 рублей за килограмм.

Эксперты отмечают, что объективных причин для роста цен на продукт нет, так как прошлый год был урожайным на чеснок, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит чеснока в России. К такому выводу пришли специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ)

Отмечается, что почти 80% экспорта чеснока, который широко используется населением для профилактики простудных заболеваний, направляется из Китая. Однако на фоне коронавируса российские продавцы отказываются закупать продукты из КНР.

Кроме чеснока подобная участь может ожидать цитрусовые, замороженную рыбу, лук репчатый и томаты.

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Чеснок в России подорожал из-за коронавируса

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Теги: чеснок, коронавирус



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