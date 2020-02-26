Депутаты рассмотрят законопроект об уничтожении незаконного алкоголя

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона об уничтожении конфискованного алкоголя.

Согласно документу, предполагается незамедлительное уничтожение изъятого или конфискованного спиртного, выявленного в результате проверок МВД и таможенной службы.

Уже известна, что нижняя палата парламента намерена поддержать эту инициативу, рассмотреть которую планируется в марте текущего года.

В настоящее время утилизация или реализация нелегального алкоголя осуществляется по решению суда, сообщают "Известия".