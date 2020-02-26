07 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

США расширили антироссийские санкции

Министерство финансов США ввело ограничительные меры против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, Турции и России, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.

Они обвиняются в поддержке ракетной программы Ирана. В заявлении нет подробностей о том, какие компании или люди из РФ попали в список.

Известно, что меры включают ограничения на госзакупки США, помощь американского правительства и экспорт.

В список внесены пять компаний Китая и Турции. Китайский гражданин обвиняется в поставках продукции двойного назначения для программы вооружения Пакистана, пишет "Коммерсант".

Ранее члены Демократической партии американского сената призвали наказать Россию и президента Владимира Путина санкциями за предполагаемую попытку вмешательства в президентские выборы 2020 года.

"Делать что-то меньшее было бы отречением от вашей ответственности за защиту США от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и целостности нашего избирательного процесса", — говорится в письме.

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США расширили антироссийские санкции

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Теги: США, санкции, Иран, Россия



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