СМИ: муж сестры Мишустина продал два торговых комплекса в Москве

Предприниматель Александр Удодов продал люксовые торговые центры "Гименей" и "Якиманка, 26" в Москве.

Покупателей бизнесмен не назвал. Удодов – муж сестры главы кабмина России Михаила Мишустина Наталии Стениной. С ней он больше не живет, но с ее семьей у него сохранились хорошие отношения, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно об источниках доходов премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги.

В конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал "Международный компьютерный клуб", который содействовал появлению в стране рынка вычислительной техники. Таким образом, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом замглавы налоговой службы, он уже был довольно обеспеченным человеком.

В 2018 году доход главы кабмина 19 млн руб., его жены - 47,7 млн (в предыдущие годы доходы супруги были гораздо больше, например, в 2013 - 149 млн, в 2014 - 160 млн, в 2015 - 81 млн). Основная часть доходов Мишустина — результат инвестирования денег, заработанных им до 2010 года в бизнесе.