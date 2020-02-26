Власти Кубани не подтвердили закрытие сахарного завода

Сахарные заводы на Кубани не планировали приостанавливать деятельность, в сезоне 2020 года в регионе продолжат работать все предприятия

Как говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, от собственников сахарных заводов не поступало заявлений о приостановке деятельности. Планируют работать все 16 сахарных комбинатов региона, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн. Об этом рассказал глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин.

В группе риска находятся Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.

По словам Бодина, среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.

В прошлом году Евразийская экономическая комиссия порекомендовала России установить минимальную цену на сахар. Это объясняется необходимостью сделать его производство более рентабельным. Такие же рекомендации были даны и другим странам Евразийского экономического союза - Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении. Поводом для таких рекомендаций послужила ситуация с перепроизводством сахара, которая в первую очередь касается России.