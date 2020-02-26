Российские банки откажутся от бумажных договоров

К полному переходу на электронную форму договоров с клиентами готовы крупные российские банки.

К концу текущего года финансовые организации готовы начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада и выпуске карт только в виртуальном режиме. Как предполагается, это ускорит обслуживание в офлайне. Кроме того, виртуальное обслуживание устранит потребность физически посещать банк.

При этом не исключается риск того, что россияне не станут детально читать свои договора.

Как считают в Банке России, цифровизацию принесет отрасли плюсы, пишут "Известия".

Тем временем, Центробанк отменил до 30 июня 2022 года комиссии для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами.

Как сообщается на сайте регулятора, это позволит другим банкам предоставлять физическим лицам услуги по переводам в СБП бесплатно либо по минимальным тарифам.

Нулевой тариф регулятора начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

Напомним, система быстрых платежей заработала с 28 февраля прошлого года. К ней подключены более 30 банков. Из системно значимых лишь Сбербанк остается вне СБП. Как ожидается, этот банк присоединится к системе быстрых платежей в конце марта.