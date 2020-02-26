В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по изменениям в Конституции

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение профильного думского комитета по госстроительству и законодательству поправки к законопроекту об изменениях в Конституции, касающиеся порядка проведения всероссийского голосования.

Данные предложения должны быть включены во вторую статью внесенного проекта закона об изменениях в Конституции. Первая часть документа касается непосредственно изменений в основном законе, а вторая - общероссийского голосования, на которое эти изменения будут вынесены.

Как следует из поправок, в случае, если общероссийское голосование будет назначено на рабочий день, такой день объявляется нерабочим. Центризбирком должен будет в течение трех дней после указа президента России о проведении голосования утвердить его порядок, а также схему финансового обеспечения, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, 25 февраля глава ВЦИОМ Валерий Федоров проинформировал общественность и СМИ, что больше половины опрошенных его центром граждан собираются участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию – 66%. При этом о конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знают 23% опрошенных, в то время как 77% респондентов не в курсе их, и это при том, что за короткий срок от первого чтения в Госдуме (23 января) ко второму (10 марта) суть политической части поправок кардинально изменилась (и еще больше усиливает полномочия президента).

До подведения хоть каких-то, даже промежуточных итогов изменения Конституции и, видимо, конфигурации власти в стране, пока очень далеко. Нет сомнений, что сегодня власть готова бросить все имеющиеся ресурсы на так называемое "голосование" по поправкам в Конституцию (чего, заметим, действующий Основной закон вообще-то не предполагает) и даже, цитируем,"создать атмосферу праздника" на этом самом голосовании.