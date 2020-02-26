В Пермском крае произошел порыв магистрального газопровода

Прорыв магистрального газопровода "Ямбург–Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае.

Инцидент случился в 12 км от населенного пункта Средняя Усьва на территории городского округа Горнозаводский. По предварительной информации, жертв нет, сообщают "Известия".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, порыв произошел на 1451-м км газопровода. В настоящее время происходит догорание остаточного газа. Потребителей отключать от газа не будут. Населению ничего не угрожает.