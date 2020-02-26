Василий Тихонов отчитался в думе Нижневартовска: В течение ближайших двух лет благодаря поддержке правительства Югры намерены привести к нулю аварийный жилой фонд города

Февраль ознаменовался в Нижневартовске сразу несколькими знаковыми событиями. Накануне проведения в столице Самотлора III Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица" глава города Нижневартовска Василий Тихонов выступил с отчетом деятельности мэрии в 2019 году и рассказал о том, что предстоит сделать в 2020. Как передает корреспондент Накануне.RU, площадкой для отчета главы стала дума Нижневартовска. Но участниками события были не только депутаты, но и многочисленные представители общественных городских организаций, журналисты, а сам отчет транслировался в прямом эфире и был доступен практически всем жителям города.

Минувший 2019 год Василий Тихонов оценил как успешный для города Нижневартовска, особенно в плане реализации национальных проектов. Как следует из отчета главы Нижневартовска, из 12 нацпроектов город участвует в 8. При этом, важно, что в рамках реализации этих восьми направлений Нижневартовск выполнил все взятые на себя обязательства на 100%. Понятно, что такого успеха можно было добиться только при условии ритмичного и точного финансирования. Глава города особо отметил, что в 2019 году расходная часть бюджета Нижневартовска выросла более, чем на три миллиарда (в начале года чуть более 18 миллиардов).

«Впервые в истории города расходная часть бюджета города достигла почти 21,5 млрд рублей. Это означает, что мы смогли взять на себя еще больше расходных обязательств. В основном, это касается социальной сферы. В общей сложности расходы здесь достигают почти 13 миллиардов или 64% от общего объема. Несмотря на некоторые сложности, бюджет по-прежнему сбалансирован. Не было кассовых разрывов, а также ни одного случая задержки выплат заработной платы работникам бюджетной сферы. Впервые за последние три года возобновился рост внутреннего спроса на строительные материалы. Выросли объемы строительных работ. В эксплуатацию введено почти 124 тысячи квадратных метров жилья или более 2,2 тысяч квартир, и это на 22 тысячи квадратов выше запланированного. Нижневартовск, вот уже несколько лет, - лидер в Югре по численности занятых в малом и среднем бизнесе, и второй - по количеству субъектов в этой отрасли экономики. Оборот составил почти 111 млрд рублей, что на 1,5% выше предыдущего года. Что такое 1,5%? На самом деле, это 470 рабочих мест, 87 миллионов рублей налогов в бюджет. Каждый третий рубль, заработанный организациями города, приходится на малый и средний бизнес. Это весомые показатели», - рассказал в своем отчете глава Нижневартовска.

Для столицы Самотлора важно, как отметил Василий Тихонов, что в городе активно развивается малый и средний бизнес. Понятно, что нефтяная отрасль и все, что с ней связано - это было и остается основой развития города и благосостояния вартовчан. Но вот то, что сфера малого бизнеса в нефтяной столице демонстрирует устойчивое развитие - это факт позитивный для будущего.

Отдельно Василий Тихонов остановился на результатах решения задачи по переселению из ветхого и аварийного жилья. Для всех, кто хоть немного интересовался освоением русского Севера, не секрет, что одной из самых сложных "головных болей" Ямала и Югры в 2000-ые годы стал вопрос расселения так называемых "балков" - быстро возведенного временного жилья для тех, кто осваивал нефтяные и газовые месторождения страны в СССР. В Нижневартовске этот "тяжелый" вопрос поступательно и действительно результативно решают.

Расселение балков в Югре и на Ямале контролирует, кстати, уральский полпред Цуканов лично. И множество муниципалитетов упреки со стороны "ока государева" в нерасторопности по расселению балков получают регулярно.

Нижневартовск в этому ряду одно из редких и приятных исключений. Стоит отметить, что весомую помощь в решении "балочного" вопроса городу оказывает югорское правительство. Результат совместных усилий мэрии Нижневартовска и властей региона очевиден - на начало 2020 году в столице Самотлора осталось всего шесть балков. И есть твердая уверенность, что к концу года Нижневартовск сможет твердо заявить - с балками в городе покончено.

В 2019 году Нижневартовск сумел провести невероятно объемный "апгрейд" дорожной сети. Накануне.RU подробно рассказывало о так называемой "дорожной революции" летом прошлого года. В отчет главы Нижневартовска весомая часть была посвящено ее результатам, которыми действительно можно гордиться. Но главное, как отметил Василий Тихонов, все-таки не цифры и достижения, а реальная польза жителям Нижневартовска, которые теперь имеют возможность ездить по качественным дорогам и пользоваться современной дорожной инфраструктурой.

Отдельно стоит отметить, что мэрия Нижневартовска в постоянной текучке ежедневной работы никогда не забывает - для кого, собственно, трудится городская управа. Постоянно действующий диалог между чиновниками мэрии и активными горожанами в Нижневартовске организован самыми разными способами - интерактивный городской сайт, встречи с общественниками, развитие форм так называемого инициативного бюджетирования (где участие и мнение горожан чуть ли не самое важное), общественный слушания, опросы, в которых может участвовать каждый житель города и многое другое. Например, в марафоне благоустройства мэрия именно с учетом мнения и пожеланий горожан отбирает проекты, определяет очередность и даже детали благоустройства.

«В прошлом году мы ввели новые формы работы с обращениями граждан. Открыли выездные приемные, которые раз в три месяца проходят в микрорайонах города и позволяют на местах решать вопросы. Благодарю депутатов за поддержку и участие в этом проекте. Начали системную работу в сети Интернет с сообщениями, которые сигнализируют о возникающих проблемах или о ситуациях, способных к ним привести. В этом году внедрим еще несколько форм общения с гражданами. В том числе, формат широкого обсуждения вопросов развития города. На это нацеливает нас и губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова. Хочу поблагодарить членов Общественной палаты и лично Николая Яковлевича Суркина, а также сообщество предпринимателей, Гулю Маткову и Василия Сочилина. В том числе благодаря этим активистам и нашему управлению по экологии и природопользованию зеленый фонд города увеличился на 11 тысяч деревьев и кустарников», - подчеркнул в своем отчете глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Понятно, что грамотно выстроенный диалог с городской общественностью во многом помогает динамичной работе мэрии. Василий Тихонов, кстати, постоянно демонстрирует открытость городской власти. Отчет в думе Нижневартовска еще раз это подчеркнул.

«Общественная палата прозвучала в докладе главы города 3 раза, это не может не радовать. Мы очень плотно сотрудничаем с администрацией, Василий Тихонов присутствует практически на всех наших заседаниях, а его заместители по обсуждаемым вопросам – вообще всегда. Теперь я поделюсь своими впечатления, как рядового жителя, ведь я живу в Нижневартовске 42 года. За прошедший год у меня не возникало вопросов к коммунальщикам. Я знаю, не все со мной согласятся, но посудите сами, возможно ли оперативно реагировать на все заявки в таком немаленьком городе, как Нижневартовск. Однако, сбои и недоработки не носят системный характер, так что я доволен нашей коммуналкой. Улицы, дороги и тротуары стали лучше», - высказал свое мнение председатель Общественной палаты города Нижневартовска Николай Яровой.

Детальным, мощным, своевременным и содержательным назвали отчет Василия Тихонова депутаты. «Считаю, что доклад Василия Тихонова полностью отражает положение дел в городе. Ситуация стабильная, Нижневартовск устойчиво и динамично развивается. Выполнен план по строительству дорог и жилья, благоустройству дворов. Отметил позитивное развитие города в области социальной сферы: у нас достаточное количество детских садов для детей в возрасте от 4 до 7 лет. Необходимо достроить школу на 1725 мест. Очень позитивно, что в городе осталось всего 80 деревянных аварийных многоквартирных домов, на снос которых потребуется порядка 2 лет. Это показатели гораздо лучше, чем в других городах, например, в Ханты-Мансийске остается еще 500 таких построек», - подчеркнул председатель Думы ХМАО-Югры Борис Хохряков.

Председатель Думы города Нижневартовская Максим Клец особо отметил, что его порадовали планы администрации города на будущее: "Главное, что еще более грандиозные планы на этот год. Это и строительство пятитысячника, и планы по новому строительству жилых домов, продолжение работы по проекту безопасных и качественных дорог, и сносу аварийного жилья. Я думаю, что еще в этом созыве мы подведем "красную черту". Что деревяшек аварийного жилья у нас в городе не останется,"- сказал Максим Клец по завершении отчета главы Нижневартовска местным журналистам.

Нижневартовские депутаты отчет Василия Тихонова утвердили и работу городской администрации оценили положительно.

А вартовчане, тоже оценив работу мэрии позитивно, буквально следом за отчетом приготовили "новые вводные" для городской администрации. Прошедшее недавно выездное заседание общественной приемной (проходило на базе МБОУ «Средняя школа №40»), где любой желающий может задать на все интересующие вопросы заместителям главы города, представителям социальной защиты населения, полиции - доказало, что горожане не только следят за деятельностью своей городской власти, но готовы на активный диалог с ней. Кстати, именно по инициативе Василия Тихонова впервые выездная приемная состоялась в конце августа прошлого года. Теперь жители муниципалитета активно используют этот формат общения с представителями администрации Нижневартовска.