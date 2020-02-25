Чемпионат Европы по футболу могут отменить или перенести из-за коронавируса

В УЕФА следят за событиями вокруг распространением нового типа коронавируса - вице-президент УЕФА Микеле Ува отметил, что если ситуация ухудшится, то чемпионат Европы по футболу, который должен состояться в этом году, могут отменить или перенести.

"Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры", - отметил Ува.

"Фишка" "Евро-2020" в том, что этот чемпионат - юбилейный и его матчи должны принять 11 стран.