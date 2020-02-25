Украинских браконьеров, которые незаконно ловили камбалу в Азовском море, отпустили вместе с судном

Депутат Верховной рады Павел Мельник объявил об освобождении украинских браконьеров-моряков, которые незаконно ловили камбалу в Азовском море.

Политик написал в своем Facebook, что всех четверых отпустили и скоро они вернутся домой.

В середине февраля сотрудники крымского пограничного управления ФСБ задержали судно с четырьмя украинцами в западной части Азовского моря. При осмотре у них нашли более 290 экземпляров камбалы, а также незаконную сеть. Их арестовали на десять суток.