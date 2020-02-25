СК раскрыл имя второго участника убийства криминального авторитета Япончика

Следственный комитет объявил об установлении личности второго соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, пишет СКР.

Отмечается, что это Каха Газзаев, который с 2017 года находится в тюрьме по обвинению в других преступлениях.

Известно, что Газзаеву уже предъявлено обвинение.

"Газзаев передал сообщникам винтовку, из которой убили Иванькова, а в момент нападения был на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией", - отметили в СК.

Ранее по делу об убийстве Иванькова был задержан Муртаз Шадания, ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в 2009 году Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова.