"Жалкое зрелище". Грузинские журналистки набросились на главу российского МИДа в Женеве

В Женеве журналистки из Грузии набросились на делегацию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Представители прессы наперебой "атаковали" Лаврова вопросами приедет ли он в Тбилиси. Это были корреспонденты каналов Imedi и 1TVGe. При этом корреспонденты толкались и перебивали друг друга.

Лавров назвал их "больными".

"Вы больные, девочки", - ответил министр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Лавров не пострадал.