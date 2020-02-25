Секретарь СНБО Украины заявил, что ему очень не нравится слово "Донбасс", которое использует Россия

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ему очень не нравится слово "Донбасс" из-за его якобы идеологизированности. Об этом он сказал "Лиге".

По его мнению, употребляющие названия регионов подсознательно отделяют их от Украины. И этим пользуется Россия.

"Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация - жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся", - сказал чиновник.

Он призвал называть Донбасс только "оккупированной частью территории".

Самое интересное, что точно такие же рассуждения применимы и к Украине в общероссийском контексте. Так, депутат второй, третьей и четвертой царских Государственных дум киевлянин Василий Шульгин писал в 1917 году в статье "Против насильственной украинизации Южной Руси" такие строки:

"Постановление Временного Правительства "об образовании Генерального Секретариата, в качестве высшего органа управления краевыми делами на Украине" фактически является созданием в Российской Державе особой области, с присвоением ей имени Украины... Люди, которые еще вчера считали себя русскими, которые всеми силами боролись за существование Руси, которые проливали кровь за русскую землю, решением Временного Правительства перечислены из русских в украинцы, причем Правительство не спросило этих людей..."

К слову, захват власти Центральной радой и провозглашение УНР Шульгин назвал украинской оккупацией, которая предшествовала немецкой оккупации, произошедшей в 1918 году. Если воспользоваться этой терминологией и позицией секретаря СНБО, то сама Украина является оккупированной частью территории исторической России.