06 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Донецк, митинг, шествие (2014) | Фото: Накануне.RU

Секретарь СНБО Украины заявил, что ему очень не нравится слово "Донбасс", которое использует Россия

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ему очень не нравится слово "Донбасс" из-за его якобы идеологизированности. Об этом он сказал "Лиге".
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По его мнению, употребляющие названия регионов подсознательно отделяют их от Украины. И этим пользуется Россия.

"Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация - жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся", - сказал чиновник.

Он призвал называть Донбасс только "оккупированной частью территории".

Самое интересное, что точно такие же рассуждения применимы и к Украине в общероссийском контексте. Так, депутат второй, третьей и четвертой царских Государственных дум киевлянин Василий Шульгин писал в 1917 году в статье "Против насильственной украинизации Южной Руси" такие строки:

"Постановление Временного Правительства "об образовании Генерального Секретариата, в качестве высшего органа управления краевыми делами на Украине" фактически является созданием в Российской Державе особой области, с присвоением ей имени Украины... Люди, которые еще вчера считали себя русскими, которые всеми силами боролись за существование Руси, которые проливали кровь за русскую землю, решением Временного Правительства перечислены из русских в украинцы, причем Правительство не спросило этих людей..."

К слову, захват власти Центральной радой и провозглашение УНР Шульгин назвал украинской оккупацией, которая предшествовала немецкой оккупации, произошедшей в 1918 году. Если воспользоваться этой терминологией и позицией секретаря СНБО, то сама Украина является оккупированной частью территории исторической России.

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Секретарь СНБО Украины заявил, что ему очень не нравится слово "Донбасс", которое использует Россия

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Теги: Украина, Донбасс



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