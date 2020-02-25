06 Сентября 2020
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митинг против мусорной реформы, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Не время и не место, политвойна в Асбесте: депутата Крылову снова попытаются лишить мандата

В Асбесте не утихает противоборство между коммунистами и "единороссами". Как стало известно Накануне.RU, на заседании думы вновь попытаются лишить депутатского мандата коммунистку Наталью Крылову. О том, что такой вопрос снова вынесен на повестку, нам рассказала сама народная избранница. По ее словам, это откровенная политическая расправа над ней.

"Это политическая расправа. Полный беспредел. Силовым путем захватили думу. Лишили [коммунистов] мандатов. Всё это поощряет вице-губернатор Бидонько. Следственный комитет и прокуратура бездействуют", - поделилась Крылова.

Попытки лишения мандата Крыловой начались в марте 2019 года. Крылова была лишена депутатского кресла в декабре 2019 года. Впоследствии Асбестовский суд признал это решение думы незаконным и вернул мандат депутата Крыловой.

Сам вице-губернатор Свердловской области в интервью Накануне.RU заявлял о том, что приоритет для него состоит в том, чтобы дума Асбеста функционировала, и его не интересует то, кто и с кем воюет в представительном органе.

"Нам неинтересно, какое мнение у Натальи Крыловой и как и кто к кому-то относится. Мы говорим: "Ребят, мы вас всех уважаем и ваши позиции тоже. Но вы приходите на работу в думу, раз вас выбрали люди". А вы говорите, что не будете ходить на работу только потому, что те или иные вещи делаются не по-вашему. То есть, вы хотите, чтобы город от этого страдал? Так не должно быть", - отмечал заместитель главы региона Сергей Бидонько.

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Не время и не место, политвойна в Асбесте: депутата Крылову снова попытаются лишить мандата

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Теги: Наталья Крылова, Асбест, мандат, Сергей Бидонько



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