06 Сентября 2020
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Сергей Шойгу, министр обороны, визит в Пермь (2020) | Фото: permkrai.ru

Шойгу в Прикамье оценил работу кадетского училища и посетил завод "Машиностроитель"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня прилетел в Пермь. В аэропорту его встретил врио губернатора Дмитрий Махонин. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, стороны обсудили перспективы сотрудничества Прикамья и Минобороны.

В Перми Шойгу посетил Пермское президентское кадетское училище войск национальной гвардии имени Героя России Ф. Кузьмина. Министр осмотрел главный корпус училища и корпус дополнительного образования, а также оценил организацию образовательного процесса кадетского корпуса: познакомился с работой кабинетов авиа- и судомоделирования, осмотрел видеостудию, посетил кружок робототехники и пообщался с кадетами.

Сергей Шойгу, министр обороны, визит в Пермь(2020)|Фото: permkrai.ru

Кроме того, в рамках визита Шойгу побывал в АО "Уральский НИИ композиционных материалов" и на заводе "Машиностроитель", где осмотрел цеха по изготовлению ракетных двигателей.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что министр "в ходе рабочей поездки проверит выполнение гособоронзаказа пермскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса".

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Шойгу в Прикамье оценил работу кадетского училища и посетил завод "Машиностроитель"

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Теги: Сергей Шойгу, министр обороны, визит в Пермь



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