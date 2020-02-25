Шойгу в Прикамье оценил работу кадетского училища и посетил завод "Машиностроитель"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня прилетел в Пермь. В аэропорту его встретил врио губернатора Дмитрий Махонин. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, стороны обсудили перспективы сотрудничества Прикамья и Минобороны.

В Перми Шойгу посетил Пермское президентское кадетское училище войск национальной гвардии имени Героя России Ф. Кузьмина. Министр осмотрел главный корпус училища и корпус дополнительного образования, а также оценил организацию образовательного процесса кадетского корпуса: познакомился с работой кабинетов авиа- и судомоделирования, осмотрел видеостудию, посетил кружок робототехники и пообщался с кадетами.

Кроме того, в рамках визита Шойгу побывал в АО "Уральский НИИ композиционных материалов" и на заводе "Машиностроитель", где осмотрел цеха по изготовлению ракетных двигателей.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что министр "в ходе рабочей поездки проверит выполнение гособоронзаказа пермскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса".