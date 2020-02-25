Глава кабмина РФ дал две недели на решение проблемы высоких энерготарифов в Курганской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прокомментировал проблему высоких энерготарифов для бизнеса в Зауралье, передает корреспондент Накануне.RU.

"Здесь есть субъективные и объективные факторы. В этой теме нам необходимо разобраться детально. Считаю, что ее нужно обсуждать очень серьезно и открыто, прежде всего с региональными властями. Я уже дал соответствующее поручение Федеральной антимонопольной службе, Минэнерго и Минэкономразвития еще раз проанализировать проблему и подготовить конкретные предложения, а моему заместителю Юрию Борисову - обеспечить координацию этой работы и доложить мне по результатам. В ближайшие две недели мы должны прийти к конкретным решениям и постараться эту проблему закрыть", - отметил Мишустин.

Напомним, проблема высоких энерготарифов в Курганской области уже очень давно не дает нормально и спокойно работать местным предпринимателям. Губернатор Зауралья Вадим Шумков, возглавивший регион осенью 2018 года и победивший на выборах в сентябре прошлого года, попытался договориться с Алексеем Бобровым ("Корпорация СТС") о снижении тарифов с целью вывода Курганской области из кризиса. Чтобы оживить экономику, якобы бизнесмен пообещал дать потенциальным инвесторам тариф, как в Тюмени - 4,5 рубля/кВтч вместо 8 рублей/кВтч, но слово не сдержал. Из двадцати бизнесменов, которые обратились за льготными тарифами в энергокомпанию "Восток", лишь трое в прошлом году получили скидку, и то смехотворную - на 50, 23 и 18 копеек от действующих расценок.

После этого власти Зауралья предприняли ряд жестких мер по снижению тарифов.