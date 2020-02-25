Назначена дата оглашения приговора по делу о дедовщине, где потерпевшим проходит Шамсутдинов

В Чите вскоре состоятся прения сторон по делу о дедовщине, потерпевшим по которому проходит призванный из Тюменской области срочник Рамиль Шамсутдинов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вылетаю в Читу, на смену другу и коллеге адвокату Равилю Тугушеву, для участия в суде в защиту рядового Рамиля Шамсутдинова", - написал в своём Instagram адвокат Руслан Нагиев.

Многие, по его словам, "сомневались, что дело о неуставных взаимоотношениях, по которому Рамиль Шамсутдинов и ещё несколько солдат признаны потерпевшими, вообще дойдёт до суда".

"Между тем, 26 февраля уже запланированы прения сторон и приговор в отношении подсудимого Руслана Мухатова, который обвиняется в издевательствах над "молодыми" солдатами", - подытожил защитник.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября 2019 г. во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Дело, по которому он проходит потерпевшим, поступило в суд. По нему проходит Руслан Мухатов, который, по информации адвокатов Шамсутдинова, признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела. Защита Шамсутдинова была против особого порядка рассмотрения, так как он не предполагает исследование судом доказательств и допроса свидетелей. Ранее Мухатов заявил, что "пострадавший сам попросил ударить его"