В Челябинске назначили начальника контрольного управления мэрии
Глава Челябинска Наталья Котова назначила Светлану Воронину начальником управления организационно-контрольной работы администрации города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
Воронина работает в администрации города с 2003 года. До последнего времени работала заместителем начальника управления организационно-контрольной работы.
Ранее эту должность занимал Валерий Смирнов. Он назначен заместителем главы города, руководителем аппарата администрации Челябинска.